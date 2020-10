GfVip, tra Zorzi e De Black finisce a tarallucci e vino. Ma la contessa... (Di sabato 31 ottobre 2020) Tommaso Zorzi contro Patrizia De Blanck è il primo faccia a faccia della quattordicesima puntata del GfVip 5: "Ti prendo a schiaffi". La contessa Patrizia De Blanck ha offeso in modo pesante Tommaso oltre Maria Teresa (“sguaiata, cretina”), Stefania e Enock. In apertura della della 14esima diretta del GfVip, Alfonso Signorini manda in onda una clip con alcune parolacce della nobildonna, ma i riferimenti reiterati alla stupidaggine e all'omosessualità di Zorzi in senso dispregiativo sono stati depennati. Non ce n'è traccia come non ce n'è Covvidi. La De Blanck, che nel pomeriggio è stata rimproverata dal Confessionale sui modi di questi giorni, spiega: “E' un ragazzino, non lo sopporto, fa delle cose infantili, però poi lo perdono perché ... Leggi su iltempo (Di sabato 31 ottobre 2020) Tommasocontro Patrizia De Blanck è il primo faccia a faccia della quattordicesima puntata del5: "Ti prendo a schiaffi". LaPatrizia De Blanck ha offeso in modo pesante Tommaso oltre Maria Teresa (“sguaiata, cretina”), Stefania e Enock. In apertura della della 14esima diretta del, Alfonso Signorini manda in onda una clip con alcune parolacce della nobildonna, ma i riferimenti reiterati alla stupidaggine e all'omosessualità diin senso dispregiativo sono stati depennati. Non ce n'è traccia come non ce n'è Covvidi. La De Blanck, che nel pomeriggio è stata rimproverata dal Confessionale sui modi di questi giorni, spiega: “E' un ragazzino, non lo sopporto, fa delle cose infantili, però poi lo perdono perché ...

