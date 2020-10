Di Francesco: “Dobbiamo essere alti e compatti, Mihajlovic un amico” (Di venerdì 30 ottobre 2020) Il tecnico del Cagliari, alla vigilia della gara contro il Bologna , ha parlato in conferenza stampa. Queste le parole di Di Francesco come riportato dal sito ufficiale del club sardo: “Siamo reduci dalla vittoria su un Crotone che è stato capace di mettere in difficoltà anche la Juventus, gioca da anni sotto la guida dello stesso allenatore, ha entusiasmo e giocatori di qualità. Vincere una partita nel campionato di Serie A non è mai facile. La partita di Coppa di mercoledì mi ha dato molte indicazioni positive, mi è piaciuto il primo tempo, abbiamo rischiato poco e manovrato bene. Abbiamo avuto poco tempo per preparare la partita di domani, ci siamo concentrati su pregi e difetti del Bologna ma soprattutto su quel che dovremo fare noi: questa è la cosa più importante. Il Bologna porta le conoscenze del suo ... Leggi su alfredopedulla (Di venerdì 30 ottobre 2020) Il tecnico del Cagliari, alla vigilia della gara contro il Bologna , ha parlato in conferenza stampa. Queste le parole di Dicome riportato dal sito ufficiale del club sardo: “Siamo reduci dalla vittoria su un Crotone che è stato capace di mettere in difficoltà anche la Juventus, gioca da anni sotto la guida dello stesso allenatore, ha entusiasmo e giocatori di qualità. Vincere una partita nel campionato di Serie A non è mai facile. La partita di Coppa di mercoledì mi ha dato molte indicazioni positive, mi è piaciuto il primo tempo, abbiamo rischiato poco e manovrato bene. Abbiamo avuto poco tempo per preparare la partita di domani, ci siamo concentrati su pregi e difetti del Bologna ma soprattutto su quel che dovremo fare noi: questa è la cosa più importante. Il Bologna porta le conoscenze del suo ...

