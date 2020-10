Da musicista a scrittore: la nuova carriera di Carlo Zannetti, grazie ai social (Di venerdì 30 ottobre 2020) (Roma, 30 ottobre 2020) - grazie ai social media il cambio di carriera di Carlo Zannetti, da musicista a autore di libri e scrittore apprezzato sul web Roma, 30 Ottobre 2020. Da musicista a scrittore apprezzato grazie al successo sui social. È quanto sta accadendo a Carlo Zannetti, un musicista che per quasi 40 anni ha fatto di tutto e di più, lavorando come autore, chitarrista e, in alcuni casi, come direttore artistico per grandi nomi della musica, come Loredana Bertè, Enrico Ruggeri, Eugenio Finardi, Shel Shapiro, Jalisse, Jimmy Fontana, Marco Ferradini, e tanti altri ancora. Zannetti ha da sempre condiviso sui ... Leggi su iltempo (Di venerdì 30 ottobre 2020) (Roma, 30 ottobre 2020) -aimedia il cambio didi, daa autore di libri eapprezzato sul web Roma, 30 Ottobre 2020. Daapprezzatoal successo sui. È quanto sta accadendo a, unche per quasi 40 anni ha fatto di tutto e di più, lavorando come autore, chitarrista e, in alcuni casi, come direttore artistico per grandi nomi della musica, come Loredana Bertè, Enrico Ruggeri, Eugenio Finardi, Shel Shapiro, Jalisse, Jimmy Fontana, Marco Ferradini, e tanti altri ancora.ha da sempre condiviso sui ...

PURPLES00BIN : @bisnissu So che è stato anche scrittore ma non credo di poesie, è un architetto È stato anche filosofo, musicista...ed è italiano - ballidinotte : @InCentralPerk Bene,grazie della recensione che però mi ha convinto a non leggerlo ??perché a tutto c’è un limite.Pe… - DQuotidiana : #CompleanniSpeciali #29ottobre Compiono gli anni oggi: l'attrice #PamelaVilloresi,lo scrittore e sceneggiatore… - StefaniaDerveni : RT @ReteKurdistan: Moni Ovadia - Musicista, attore, scrittore teatrale italiano- Libertà per Abdullah #Öcalan e tutti i prigionieri politi… - nickbiddle : RT @ReteKurdistan: Moni Ovadia - Musicista, attore, scrittore teatrale italiano- Libertà per Abdullah #Öcalan e tutti i prigionieri politi… -

Ultime Notizie dalla rete : musicista scrittore Da musicista a scrittore: la nuova carriera di Carlo Zannetti, grazie ai social Fortune Italia Da musicista a scrittore: la nuova carriera di Carlo Zannetti, grazie ai social

(Roma, 30 ottobre 2020) - Grazie ai social media il cambio di carriera di Carlo Zannetti, da musicista a autore di libri e scrittore apprezzato sul web Roma, 30 Ottobre 2020. Da musicista a scrittore ...

Boosta: fuori ora il nuovo album Facile, “la colonna sonora per il silenzio di chi ascolta”

Tra le uscite discografiche più interessanti di questo venerdì 30 ottobre c'è senza dubbio il nuovo album in studio di Davide "Boosta" Dileo, musicista, compositore e scrittore, nonché anima ...

(Roma, 30 ottobre 2020) - Grazie ai social media il cambio di carriera di Carlo Zannetti, da musicista a autore di libri e scrittore apprezzato sul web Roma, 30 Ottobre 2020. Da musicista a scrittore ...Tra le uscite discografiche più interessanti di questo venerdì 30 ottobre c'è senza dubbio il nuovo album in studio di Davide "Boosta" Dileo, musicista, compositore e scrittore, nonché anima ...