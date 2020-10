Cosa prevede lo “Scenario 4”: il piano dell’Iss con misure di contenimento «molto aggressive» (Di venerdì 30 ottobre 2020) Coronavirus in Italia e nel Mondo: ultime notizie (29 ottobre)Il Comitato tecnico scientifico (Cts), pur invitando ad aspettare per vedere se l’ultimo Dpcm riesce ad appiattire la curva, non esclude un lockdown. I casi di Coronavirus corrono e il governo studia restrizioni aggiuntive. Ieri i nuovi positivi sono stati quasi 27mila ed è probabile che il valore dell’indice di trasmissibilità (Rt) abbia già superato o superi presto la soglia del 1,5 registrata la settimana scorsa. Se così fosse, si avvicinerebbe lo scenario più grave dell’epidemia previsto nel documento Prevenzione e risposta a COVID-19 redatto dall’Istituto Superiore di Sanità (Iss). «Sovraccarico dei servizi assistenziali, senza la possibilità di tracciare i nuovi casi» Stando a quanto scrive l’Iss, un Rt così alto ... Leggi su open.online (Di venerdì 30 ottobre 2020) Coronavirus in Italia e nel Mondo: ultime notizie (29 ottobre)Il Comitato tecnico scientifico (Cts), pur invitando ad aspettare per vedere se l’ultimo Dpcm riesce ad appiattire la curva, non esclude un lockdown. I casi di Coronavirus corrono e il governo studia restrizioni aggiuntive. Ieri i nuovi positivi sono stati quasi 27mila ed è probabile che il valore dell’indice di trasmissibilità (Rt) abbia già superato o superi presto la soglia del 1,5 registrata la settimana scorsa. Se così fosse, si avvicinerebbe lo scenario più grave dell’epidemia previsto nel documento Prevenzione e risposta a COVID-19 redatto dall’Istituto Superiore di Sanità (Iss). «Sovraccarico dei servizi assistenziali, senza la possibilità di tracciare i nuovi casi» Stando a quanto scrive l’Iss, un Rt così alto ...

