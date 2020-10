"Ci insegna come toccare il fondo". Boldrini fuori controllo: le ridicole accuse a Salvini | Guarda (Di venerdì 30 ottobre 2020) "Il fondo lo si può sempre toccare". Laura Boldrini, su Twitter, vomita insulti su Matteo Salvini. La colpa del leader della Lega? Aver chiesto scusa a nome delle autorità italiane per le omissioni che hanno portato il tunisino Brahim, autore della strage alla cattedrale di Nizza, ad arrivare in Francia dopo essere sbarcato con un barchino a Lampedusa a settembre ed essere stato oggetto di un provvedimento di respingimento, mai avvenuto. Ce ne sarebbe abbastanza per chiudersi in un mutismo imbarazzato o unirsi alle scuse di Salvini, ma l'ex presidente della Camera, oggi in parlamento con il Pd, preferisce girare la frittata: "Quando tutta Europa si stringe alla Francia colpita dal terrorismo islamista, lui coglie l'occasione per avviare la campagna di sciacallaggio politico ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 30 ottobre 2020) "Illo si può sempre". Laura, su Twitter, vomita insulti su Matteo. La colpa del leader della Lega? Aver chiesto scusa a nome delle autorità italiane per le omissioni che hanno portato il tunisino Brahim, autore della strage alla cattedrale di Nizza, ad arrivare in Francia dopo essere sbarcato con un barchino a Lampedusa a settembre ed essere stato oggetto di un provvedimento di respingimento, mai avvenuto. Ce ne sarebbe abbastanza per chiudersi in un mutismo imbarazzato o unirsi alle scuse di, ma l'ex presidente della Camera, oggi in parlamento con il Pd, preferisce girare la frittata: "Quando tutta Europa si stringe alla Francia colpita dal terrorismo islamista, lui coglie l'occasione per avviare la campagna di sciacallaggio politico ...

La privazione non ci ha insegnato nulla. Il deserto e il vuoto sono stati rimossi perché troppo dolorosi. Avevamo bisogno di distrarci dai giorni tristi, rimuovendo quel senso di morte e di dolore che ...

Laura Boldrini contro Matteo Salvini: "Su Nizza sciacallaggio politico, insegna come toccare il fondo"

