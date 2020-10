Caso Becciu, Cecilia Marogna torna libera ma con obbligo di firma (Di venerdì 30 ottobre 2020) La Corte d’Appello di Milano ha deciso che Cecilia Marogna, la manager coinvolta nell’indagine sull’ex numero 2 della Segreteria di Stato della Santa Sede, il cardinale Angelo Becciu, torna libera con obbligo di firma. La donna era stata arrestata a Milano il 13 ottobre per appropriazione indebita aggravata e peculato su mandato dell’autorità giudiziaria della Città del Vaticano. Marogna, che qualche giorno fa non ha dato il consenso all’estradizione, secondo la ricostruzione della magistratura Oltretevere avrebbe usato parte del mezzo milione che avrebbe ricevuto per operazioni segrete umanitarie in Asia e Africa, per l’acquisto di borsette, cosmetici e altri beni di lusso. Somma che la donna, che si ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 30 ottobre 2020) La Corte d’Appello di Milano ha deciso che, la manager coinvolta nell’indagine sull’ex numero 2 della Segreteria di Stato della Santa Sede, il cardinale Angelocondi. La donna era stata arrestata a Milano il 13 ottobre per appropriazione indebita aggravata e peculato su mandato dell’autorità giudiziaria della Città del Vaticano., che qualche giorno fa non ha dato il consenso all’estradizione, secondo la ricostruzione della magistratura Oltretevere avrebbe usato parte del mezzo milione che avrebbe ricevuto per operazioni segrete umanitarie in Asia e Africa, per l’acquisto di borsette, cosmetici e altri beni di lusso. Somma che la donna, che si ...

Torna libera e con obbligo di firma Cecilia Marogna, la manager arrestata il 13 ottobre nell'indagine vaticana sull'ex cardinale Angelo Becciu. Lo ha deciso la Corte d'Appello di Milano, come riferito ...

