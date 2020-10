Cambio di governo e maggioranza? Per il Quirinale è “un dibattito fondato sul nulla” (Di venerdì 30 ottobre 2020) “Un dibattito fondato sul nulla“. È questo quello che pensa il Quirinale della possibilità di far nascere un nuovo governo, un esecutivo del presidente. Da giorni il tifo per un Cambio di maggioranza si è fatto più insistente, sui giornali e tra i leader del centrodestra. Aiutato dal dibattito interno alle forze che sostengono il premier Giuseppe Conte. Italia Viva critica, il capogruppo Pd in Senato Andrea Marcucci chiede di “valutare se i ministri sono adeguati alle emergenze” e costringe il segretario Nicola Zingaretti a smentire la possibilità di un rimpasto. I malumori interni riempiono i retroscena dei quotidiani e alimentano le teoria di chi vorrebbe un governissimo. Di fronte a questi ipotesi, Marzio ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 30 ottobre 2020) “Unsul nulla“. È questo quello che pensa ildella possibilità di far nascere un nuovo, un esecutivo del presidente. Da giorni il tifo per undisi è fatto più insistente, sui giornali e tra i leader del centrodestra. Aiutato dalinterno alle forze che sostengono il premier Giuseppe Conte. Italia Viva critica, il capogruppo Pd in Senato Andrea Marcucci chiede di “valutare se i ministri sono adeguati alle emergenze” e costringe il segretario Nicola Zingaretti a smentire la possibilità di un rimpasto. I malumori interni riempiono i retroscena dei quotidiani e alimentano le teoria di chi vorrebbe un governissimo. Di fronte a questi ipotesi, Marzio ...

Da tempo, nella sbrindellata maggioranza rosso-gialla, si parla di rimpasto. Ma per pudore, soprattutto ai tempi del Covid con il Paese in ginocchio, si è sempre fatto nei ...

