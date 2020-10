Becciu: Cecilia Marogna torna libera con obbligo di firma (Di venerdì 30 ottobre 2020) torna libera e con obbligo di firma Cecilia Marogna, la manager arrestata il 13 ottobre nell’indagine vaticana sull’ex cardinale Angelo Becciu. Lo ha deciso la Corte d’Appello di Milano, come riferito dai legali dello studio Dinoia, che la assistono. Clicca qui e poi premi la stellina (Segui) per ricevere tantissime novità … L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di venerdì 30 ottobre 2020)e condi, la manager arrestata il 13 ottobre nell’indagine vaticana sull’ex cardinale Angelo. Lo ha deciso la Corte d’Appello di Milano, come riferito dai legali dello studio Dinoia, che la assistono. Clicca qui e poi premi la stellina (Segui) per ricevere tantissime novità … L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

