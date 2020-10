AZ Alkmaar, Maxim Gullit esordisce in prima squadra. Ruud: “Sono orgoglioso figlio” (Di venerdì 30 ottobre 2020) Un nuovo Gullit pronto a prendersi la scena del calcio europeo. Troppo presto per dirlo per ora, ma il primo passo è stato fatto. Maxim Gullit ha esordito ieri sera con la maglia dell‘AZ Alkmaar, nel corso della gara vinta dagli olandesi per 4-1 contro il Rijeka in Europa League. Il difensore, classe 2001, era in panchina anche al San Paolo, con il Napoli, settimana scorsa, ma non aveva esordito. Maxime, figlio di Ruud Gullit e nipote di Johan Cruyff (sua madre è Estelle Cruyff, figlia del fuoriclasse olandese), non può non avere il calcio nel sangue e il dna da campione. Rispetto al nonno e al padre gioca indietro, in difesa, ma non è detto che non possa diventare un fuoriclasse nel suo ruolo. A congratularsi con lui, tramite ... Leggi su alfredopedulla (Di venerdì 30 ottobre 2020) Un nuovopronto a prendersi la scena del calcio europeo. Troppo presto per dirlo per ora, ma il primo passo è stato fatto.ha esordito ieri sera con la maglia dell‘AZ, nel corso della gara vinta dagli olandesi per 4-1 contro il Rijeka in Europa League. Il difensore, classe 2001, era in panchina anche al San Paolo, con il Napoli, settimana scorsa, ma non aveva esordito.e, figlio die nipote di Johan Cruyff (sua madre è Estelle Cruyff, figlia del fuoriclasse olandese), non può non avere il calcio nel sangue e il dna da campione. Rispetto al nonno e al padre gioca indietro, in difesa, ma non è detto che non possa diventare un fuoriclasse nel suo ruolo. A congratularsi con lui, tramite ...

LMantovani28 : RT @SciabolataFFP: Nell'#AZ convocato Maxim #Gullit, giocatore di cui parlai quando passò in prima squadra. Figlio di Ruud e di Estelle #Cr… - marco_rogerio_ : RT @SciabolataFFP: Nell'#AZ convocato Maxim #Gullit, giocatore di cui parlai quando passò in prima squadra. Figlio di Ruud e di Estelle #Cr… - SciabolataFFP : Nell'#AZ convocato Maxim #Gullit, giocatore di cui parlai quando passò in prima squadra. Figlio di Ruud e di Estell… - planetwin365ita : Nonostante i 13 positivi, l'#AzAlkmaar proverà a dare il massimo al S.Paolo contro il #Napoli. In panchina anche Ma… - Rada00563645 : RT @Corriere: Chi è Gullit jr., figlio di Ruud e parente di Cruijff: oggi sfida il Napoli come faceva... -

Ultime Notizie dalla rete : Alkmaar Maxim AZ, Alkmaar, Maxim Gullit esordisce in prima squadra. Ruud: “Sono orgoglioso figlio” alfredopedulla.com LIVE AZ ALKMAAR - HNK RIJEKA EUROPA LEAGUE 2020/2021. DIRETTA LIVE. ORARIO, FORMAZIONI, DOVE VEDERLA

(17) ZAKARIA ABOUKHLAL () (51) TIJS VELTHUIS (D) (26) YUKINARI SUGAWARA (D) (55) BEAU REUS (P) (40) MAXIM GULLIT (D) (27) RAMON LEEUWIN (D) (32) DES KUNST () (56) ELBER EVORA (P) (44) YUSUF BARASI () ...

Europa League, Napoli beffato in casa da un AZ decimato dal Covid

Lo ha dimostrato l'AZ Alkmaar che si impone a sorpresa per 1-0 in casa del Napoli ... In panchina con la squadra ospite c'è Maxim, figlio del grande Ruud Gullit. Nel primo tempo, il Napoli prende ...

(17) ZAKARIA ABOUKHLAL () (51) TIJS VELTHUIS (D) (26) YUKINARI SUGAWARA (D) (55) BEAU REUS (P) (40) MAXIM GULLIT (D) (27) RAMON LEEUWIN (D) (32) DES KUNST () (56) ELBER EVORA (P) (44) YUSUF BARASI () ...Lo ha dimostrato l'AZ Alkmaar che si impone a sorpresa per 1-0 in casa del Napoli ... In panchina con la squadra ospite c'è Maxim, figlio del grande Ruud Gullit. Nel primo tempo, il Napoli prende ...