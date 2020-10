Zangrillo dice che l’Italia sta «reagendo in modo positivo» (Di giovedì 29 ottobre 2020) Alberto Zangrillo è stato ospite della trasmissione Stasera Italia. Il primario dell’ospedale San Raffaele – che spesso nel corso di questa pandemia è stato criticato per le espressioni utilizzate in televisione – cerca di lanciare un messaggio distensivo e, se vogliamo, in linea anche con le politiche messe in atto in questo momento dal governo per affrontare l’emergenza coronavirus. Secondo il primario del San Raffaele, nel corso del confronto con Barbara Palombelli, ha sottolineato come l’Italia debba stare tranquilla per quello che sta succedendo in questa fase. LEGGI ANCHE > Zangrillo: «Adesso i fatti stanno dando ragione al governo» Zangrillo dice di stare tranquilli «Quelli che arrivano in ospedale adesso – dice ... Leggi su giornalettismo (Di giovedì 29 ottobre 2020) Albertoè stato ospite della trasmissione Stasera Italia. Il primario dell’ospedale San Raffaele – che spesso nel corso di questa pandemia è stato criticato per le espressioni utilizzate in televisione – cerca di lanciare un messaggio distensivo e, se vogliamo, in linea anche con le politiche messe in atto in questo momento dal governo per affrontare l’emergenza coronavirus. Secondo il primario del San Raffaele, nel corso del confronto con Barbara Palombelli, ha sottolineato come l’Italia debba stare tranquilla per quello che sta succedendo in questa fase. LEGGI ANCHE >: «Adesso i fatti stanno dando ragione al governo»di stare tranquilli «Quelli che arrivano in ospedale adesso –...

