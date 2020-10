X Factor 2020 | ecco i 12 concorrenti – Info e foto

Leggi su davidemaggio

(Di giovedì 29 ottobre 2020) Idi XChi sono, da dove vengono e come sono arrivati sul palco del Live Show di X? Andiamo a conoscere meglio i 12scelti da Hell Raton (categoria under donne), Mika (over), Emma (under uomini) e Manuel Agnelli (gruppi). Mydrama (under donna) Alessandra Martinelli, in arte Mydrama, è nata a Monte Cremasco (CR) 22 anni fa. Ha un’immagine e un carattere molto forti. Il suo nome fa riferimento ad alcuni “drammi” sentimentali che ha vissuto in passato. A Xha colpito da subito il suo giudice Hell Raton, che si è commosso sia durante le Audition, sia al Bootcamp. La sua voce “piena di cicatrici” lo ha convinto a portarla in squadra con lui. Casadilego (under donna) Elisa ...