Vitamina C: perché ti fa così bene e quando dovresti integrarla (Di giovedì 29 ottobre 2020) La Vitamina C è da sempre legata all’idea di un sistema immunitario più forte e considerata dalla maggior parte delle persone più che altro un aiuto in caso di raffreddore o influenza, tanto che tra i rimedi classici della nonna per le malattie da raffreddamento rientra l’immancabile spremuta d’arancia. Ed effettivamente la Vitamina C svolge un ruolo chiave nel mantenimento di un buon sistema immunitario. Ma la sua funzione benefica e indispensabile è più ampia: la Vitamina C, infatti, è fondamentale anche per assorbire il ferro, per mantenere in salute le mucose, per spegnere le infiammazioni, nonché per svolgere una serie di funzioni – di recente scoperta – davvero sorprendenti. Cos’è la Vitamina C Iniziamo con ... Leggi su dilei (Di giovedì 29 ottobre 2020) LaC è da sempre legata all’idea di un sistema immunitario più forte e considerata dalla maggior parte delle persone più che altro un aiuto in caso di raffreddore o influenza, tanto che tra i rimedi classici della nonna per le malattie da raffreddamento rientra l’immancabile spremuta d’arancia. Ed effettivamente laC svolge un ruolo chiave nel mantenimento di un buon sistema immunitario. Ma la sua funzionefica e indispensabile è più ampia: laC, infatti, è fondamentale anche per assorbire il ferro, per mantenere in salute le mucose, per spegnere le infiammazioni, nonché per svolgere una serie di funzioni – di recente scoperta – davvero sorprendenti. Cos’è laC Iniziamo con ...

divagatrice : @Luca99470449 @Jofish_ @Roberta67283980 guarda, ci ho scritto un capitolo intero del libro che vedi nella foto sull… - infoitsalute : Perché per resistere al Covid la vitamina D è così importante - angelphotolife : @icebergfinanza Le assurde politiche di isolamento avranno assolutamente l’effetto che dicono di voler evitare, per… - Topo_Ligio : @No_Islam_ @SoniaLaVera Però se ha fatto 25.000 UI di Vitamina D in modo continuativo, l'accumulo di vitamina l'ha… - Lorenzo_Ingv_Pa : @WRicciardi @MassimoGalli51 @s_brusaferro ma perchè non vi fate promotori presso i medici di base e in generale di… -

Ultime Notizie dalla rete : Vitamina perché HTTP/1.1 Server Too Busy