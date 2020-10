“Uomini e Donne”, Tina contro Gemma: “Sei un’accattona, Maria io non ci sto oggi” (Di giovedì 29 ottobre 2020) Nuovo scontro tra Tina e Gemma a “Uomini e Donne” . La dama torinese fa il suo ingresso in studio, pronta a raccontare nei dettagli il suo pranzo con Biagio, ma subito parte un battibecco sulle foto, pubblicato da un settimanale, che documentano l’amicizia tra Tina e Giorgio, un vecchio “pallino” di Gemma , ma è il pretesto per un nuovo scontro. Da questo momento tra le due donne non c’è un attimo di tregua e in studio volano gli stracci e anche qualche insulto. Gemma vuole poter parlare senza essere interrotta e raccontare la giornata romantica, che ha vissuto con Biagio, ma Tina non la considera e urla: “Maria, io oggi proprio non ci sto! Lei è ... Leggi su newscronaca.myblog (Di giovedì 29 ottobre 2020) Nuovo straa “Uomini e Donne” . La dama torinese fa il suo ingresso in studio, pronta a raccontare nei dettagli il suo pranzo con Biagio, ma subito parte un battibecco sulle foto, pubblicato da un settimanale, che documentano l’amicizia trae Giorgio, un vecchio “pallino” di, ma è il pretesto per un nuovo s. Da questo momento tra le due donne non c’è un attimo di tregua e in studio volano gli stracci e anche qualche insulto.vuole poter parlare senza essere interrotta e raccontare la giornata romantica, che ha vissuto con Biagio, manon la considera e urla: “, io oggi proprio non ci sto! Lei è ...

Valeria93113820 : Uomini, donne e bambini sono stati lasciati morire in mare con la nostra complicità. - RebeccaDeFiore : RT @senticp: 'In Libia si commettono crimini contro l’umanità: è diventato un luogo di morte e di tortura per centinaia di migliaia di uomi… - IsaeChia : ‘#UominieDonne’, due ex corteggiatrici si insultano su #Instagram! - zazoomblog : Uomini e Donne Tina contro Gemma: Sei unaccattona Maria io non ci sto oggi - #Uomini #Donne #contro #Gemma: - zazoomblog : Era Anna del trono over di Uomini e Donne: oggi a 53 anni è diventata cosi [FOTO] - #trono #Uomini #Donne:… -

Ultime Notizie dalla rete : “Uomini Donne” 25 APRILE, FU VERA GLORIA? politicamentecorretto.com