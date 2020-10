Studentessa bendata in un’interrogazione con didattica a distanza in un liceo a Scafati. Il professore: “Così non sbirci gli appunti” (Di giovedì 29 ottobre 2020) Doveva sostenere un’interrogazione, a distanza, e per questo la professoressa le ha fatto coprire gli occhi con una benda. La vicenda è accaduta nei giorni scorsi al liceo Caccioppoli di Scafati (Salerno), che dopo l’interruzione delle lezioni in presenza sta svolgendo la didattica a distanza. Unq docente di Latino e Greco ha scelto di bendare gli alunni durante le interrogazioni, così da evitare che “sbircino” gli appunti. L’immagine – pubblicata dal sito cronachedellacampania.it – ha fatto rapidamente il giro delle chat, diventando di dominio pubblico. La segnalazione è partita dal giornalista e docente Mariano Jodice che ha postato su Facebook la foto che ha suscitato le polemiche. “Spero che il ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 29 ottobre 2020) Doveva sostenere un’interrogazione, a, e per questo lassa le ha fatto coprire gli occhi con una benda. La vicenda è accaduta nei giorni scorsi alCaccioppoli di(Salerno), che dopo l’interruzione delle lezioni in presenza sta svolgendo la. Unq docente di Latino e Greco ha scelto di bendare gli alunni durante le interrogazioni, così da evitare che “no” gli appunti. L’immagine – pubblicata dal sito cronachedellacampania.it – ha fatto rapidamente il giro delle chat, diventando di dominio pubblico. La segnalazione è partita dal giornalista e docente Mariano Jodice che ha postato su Facebook la foto che ha suscitato le polemiche. “Spero che il ...

GabrieMariste : RT @fattoquotidiano: Studentessa bendata in un’interrogazione con didattica a distanza in un liceo a Scafati. Il professore: “Così non sbir… - toniocanna : RT @fattoquotidiano: Studentessa bendata in un’interrogazione con didattica a distanza in un liceo a Scafati. Il professore: “Così non sbir… - fattoquotidiano : Studentessa bendata in un’interrogazione con didattica a distanza in un liceo a Scafati. Il professore: “Così non s… - V_Mannello : @sottoinchiesta @Radio1Rai @manufalcetti @marcast5 @marcopasquatw Forte il siparietto sulla studentessa 'a distanza… - occhio_notizie : Una vicenda che fa discutere #scuola -

Ultime Notizie dalla rete : Studentessa bendata Studentessa bendata in un’interrogazione con didattica a distanza in un liceo a Scafati Il Fatto Quotidiano Alunna bendata per l’interrogazione in Dad, polemiche on line

Una benda sugli occhi per l’interrogazione da casa. Polemiche a Scafati per la foto virale che ritrae una studentessa del liceo Caccioppoli, a cui è stato richiesto di affrontare un’interrogazione ...

Alunne bendate per l’interrogazione in Dad, polemiche on line

Una benda sugli occhi per l’interrogazione da casa. Polemiche a Scafati per la foto virale che ritrae una studentessa del liceo Caccioppoli, a cui è stato richiesto di affrontare un’interrogazione sen ...

Una benda sugli occhi per l’interrogazione da casa. Polemiche a Scafati per la foto virale che ritrae una studentessa del liceo Caccioppoli, a cui è stato richiesto di affrontare un’interrogazione ...Una benda sugli occhi per l’interrogazione da casa. Polemiche a Scafati per la foto virale che ritrae una studentessa del liceo Caccioppoli, a cui è stato richiesto di affrontare un’interrogazione sen ...