Sophia Loren: 'Covid? Ho paura di tutto e seguo le regole' (Di giovedì 29 ottobre 2020) ROMA - ' Come mi comporto rispetto al Covid? È una cosa difficile da dire. Io, dovete sapere, ho paura di tutto e così sono per seguire le leggi. Sto insomma sempre attenta anche se i contatti sono ... Leggi su corrieredellosport (Di giovedì 29 ottobre 2020) ROMA - ' Come mi comporto rispetto al? È una cosa difficile da dire. Io, dovete sapere, hodie così sono per seguire le leggi. Sto insomma sempre attenta anche se i contatti sono ...

NetflixIT : A novembre arrivano La vita davanti a sé con Sophia Loren, la stagione 4 di The Crown e EHI MA È PRATICAMENTE NATAL… - LauraPausini : Com’è nata #IoSi (Seen)? Cosa è successo quando mi hanno proposto il progetto di #TheLifeAhead con Sophia Loren? Sc… - RadioItalia : In conferenza stampa @LauraPausini ha raccontato l'incontro con Sophia Loren! - antoniocuomo : RT @NetflixIT: A novembre arrivano La vita davanti a sé con Sophia Loren, la stagione 4 di The Crown e EHI MA È PRATICAMENTE NATALE FILM NA… - wakemeupfrom : RT @NetflixIT: A novembre arrivano La vita davanti a sé con Sophia Loren, la stagione 4 di The Crown e EHI MA È PRATICAMENTE NATALE FILM NA… -

Per la terza volta diretta dal figlio Edoardo Ponti, Sophia Loren racconta il ritorno al cinema dopo anni in un La vita davanti a sé, in arrivo a novembre su Netflix con ambizioni da oscar. I premi ...

Cimmino: «La nostra pizza dedicata a Sophia che adesso non aprirà»

«Sophia Loren è l’icona e l’ispiratrice di questo progetto, il corteggiamento va avanti da anni, da quando nel 2015 al tempo dell’Expo ci balenò l’idea di un ristorante. E adesso finalmente era tutto ...

