Serie A, Dal Pino: “Dobbiamo andare avanti per chi sta a casa” (Di giovedì 29 ottobre 2020) A causa della pandemia “l’industria del calcio è entrata in un tunnel complicato, ma l’entusiasmo di chi lavora nel nostro mondo ci sta spingendo avanti. Anche in questo momento, in cui ci sono ancora polemiche quasi quotidiane e posizione diverse, mi sembra che si debba guardare a quello che succede in Europa, dove nessuno si permette neppure di pensare di fermarsi. Bisogna andare avanti per chi sta a casa, lo sport aiuta ad alleviare la situazione attuale”. Lo ha dichiarato il presidente della Lega Serie A Paolo Dal Pino durante il convegno “SportLab, il futuro dell’industria dello sport” promosso da “Stadio” e “Tuttosport” in occasione dei 75 anni delle due testate. Leggi su sportface (Di giovedì 29 ottobre 2020) A causa della pandemia “l’industria del calcio è entrata in un tunnel complicato, ma l’entusiasmo di chi lavora nel nostro mondo ci sta spingendo. Anche in questo momento, in cui ci sono ancora polemiche quasi quotidiane e posizione diverse, mi sembra che si debba guardare a quello che succede in Europa, dove nessuno si permette neppure di pensare di fermarsi. Bisognaper chi sta a casa, lo sport aiuta ad alleviare la situazione attuale”. Lo ha dichiarato il presidente della LegaA Paolo Daldurante il convegno “SportLab, il futuro dell’industria dello sport” promosso da “Stadio” e “Tuttosport” in occasione dei 75 anni delle due testate.

RaiPlay : Quest'anno Lucca Comics & Games è anche su #RaiPlay! ?? Dal 29 ottobre al primo novembre film, serie, anime, eventi… - MediasetPlay : Innamorati nella serie tv DayDreamer, i due attori turchi nella vita hanno un ottimo rapporto e sperano di lavorare… - Inter : ?? | LO SAPEVI? Era dal settembre 2012 contro la Fiorentina che @23_Frog non forniva un assist vincente in Serie A - NerdPool_IT : L'adattamento televisivo di FX e Hulu della serie Vertigo Y: The Last Man è entrato in fase di produzionem con due… - RaiSport : #DalPino: 'Lo sport aiuta ad alleviare la situazione attuale' Il n.1 della #LegaCalcio: 'Andiamo avanti per chi st… -

Ultime Notizie dalla rete : Serie Dal Lo Scudetto con la Juventus, la serie di prestiti e ora l'Europa: la gavetta di Beltrame Goal.com Rino Gaetano, oggi avrebbe 70 anni

Oggi Rino Gaetano avrebbe 70 anni e chissà cosa avrebbe cantato negli ultimi 40 anni dell'Italia che non ha potuto vedere e dell'attuale pandemia. Quello che è certo è che il cantautore crotonese trap ...

Taranto F.C., rinviato il derby contro il Brindisi

Il Dipartimento Interregionale ha stabilito che, a seguito della richiesta inoltrata dal Brindisi, sarà rinviata a data da destinarsi, la gara fra Taranto FC Brindisi, valevole per la sesta giornata d ...

Oggi Rino Gaetano avrebbe 70 anni e chissà cosa avrebbe cantato negli ultimi 40 anni dell'Italia che non ha potuto vedere e dell'attuale pandemia. Quello che è certo è che il cantautore crotonese trap ...Il Dipartimento Interregionale ha stabilito che, a seguito della richiesta inoltrata dal Brindisi, sarà rinviata a data da destinarsi, la gara fra Taranto FC Brindisi, valevole per la sesta giornata d ...