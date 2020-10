Real Sociedad-Napoli, programma e telecronisti Sky e TV8 Europa League 2020/2021 (Di giovedì 29 ottobre 2020) Il programma e i telecronisti su Sky e TV8 di Real Sociedad-Napoli, match valido per la seconda giornata dei gironi di Europa League 2020/2021. In terra basca gli azzurri non possono permettersi di perdere per la seconda volta di fila in questo gruppo che si sta rivelando più ostico del previsto: appuntamento alle ore 21 di giovedì 29 ottobre, chi la spunterà? Real Sociedad-Napoli sarà visibile su Sky Sport Uno e in chiaro su TV8 con la telecronaca di Andrea Marinozzi e Lorenzo Minotti. Leggi su sportface (Di giovedì 29 ottobre 2020) Ile isu Sky e TV8 di, match valido per la seconda giornata dei gironi di. In terra basca gli azzurri non possono permettersi di perdere per la seconda volta di fila in questo gruppo che si sta rivelando più ostico del previsto: appuntamento alle ore 21 di giovedì 29 ottobre, chi la spunterà?sarà visibile su Sky Sport Uno e in chiaro su TV8 con la telecronaca di Andrea Marinozzi e Lorenzo Minotti.

