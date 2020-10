Perde il controllo dell’auto e finisce contro un palo della luce: un ferito (Di giovedì 29 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoMontesarchio (Bn) – Incidente nel primo pomeriggio odierno a Montesarchio. Una vettura, con a bordo due persone, ha improvvisamente perso il controllo andando a impattare contro un palo della pubblica illuminazione. A restare ferito il conducente dell’auto, una Volkswagen Polo. Il 30enne, soccorso dal 118 di Airola e trasportato all’ospedale “San Pio” di Benevento, ha riportato un trauma cranico, un taglio alla fronte e diverse contusioni che hanno reso necessario il codice rosso. Illeso l’altro occupante del veicolo. Su posto, oltre ai soccorritori, sono intervenuti anche i carabinieri. L'articolo Perde il controllo dell’auto e finisce ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 29 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoMontesarchio (Bn) – Incidente nel primo pomeriggio odierno a Montesarchio. Una vettura, con a bordo due persone, ha improvvisamente perso ilandando a impattareunpubblica illuminazione. A restareil conducente dell’auto, una Volkswagen Polo. Il 30enne, soccorso dal 118 di Airola e trasportato all’ospedale “San Pio” di Benevento, ha riportato un trauma cranico, un taglio alla fronte e diverse contusioni che hanno reso necessario il codice rosso. Illeso l’altro occupante del veicolo. Su posto, oltre ai soccorritori, sono intervenuti anche i carabinieri. L'articoloildell’auto e...

