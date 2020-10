Nizza, attacco terroristico in chiesa: tre vittime, una decapitata ed un ferito. Aggressore ferito e arrestato (Di giovedì 29 ottobre 2020) Nuovo episodio di probabile matrice estremista islamica in Francia, precisamente nella chiesa di Notre-Dame a Nizza dove un giovane di 25 anni ha fatto irruzione poche ore fa armato di coltello dove ha sgozzato due persone e ne ha decapitata una terza, oltre a ferirne gravemente una quarta, al grido di “Allah Akbar”. Tutto questo a pochi giorni del brutale assassinio dell’insegnante di storia ucciso a Parigi pochi giorni fa, che aveva mostato delle vignette dissacranti di Charlie Hebdo ai propri studenti. Cronaca La vicenda ha tutti i contorni di un attentato terroristico: l’autore del gesto, di origine magrebina che è stato ferito dalle forze speciali e si trova attualmente in ospedale, non sarebbe legato direttamente a nessuna cellula fondamentalista di ... Leggi su giornal (Di giovedì 29 ottobre 2020) Nuovo episodio di probabile matrice estremista islamica in Francia, precisamente nelladi Notre-Dame adove un giovane di 25 anni ha fatto irruzione poche ore fa armato di coltello dove ha sgozzato due persone e ne hauna terza, oltre a ferirne gravemente una quarta, al grido di “Allah Akbar”. Tutto questo a pochi giorni del brutale assassinio dell’insegnante di storia ucciso a Parigi pochi giorni fa, che aveva mostato delle vignette dissacranti di Charlie Hebdo ai propri studenti. Cronaca La vicenda ha tutti i contorni di un attentato: l’autore del gesto, di origine magrebina che è statodalle forze speciali e si trova attualmente in ospedale, non sarebbe legato direttamente a nessuna cellula fondamentalista di ...

