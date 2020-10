Meghan Markle | tenta in extremis di rimandare il processo per non tornare a Londra?

Leggi su vanityfair

(Di giovedì 29 ottobre 2020) La battaglia in tribunale tra Meghan Markle e i due tabloid britannici citati da lei in giudizio – il Daily Mail e il Mail on Sunday – potrebbe subire uno slittamento dell’ultimo minuto. Secondo quando scrive il Sun, infatti, la duchessa di Sussex starebbe cercando in extremis di rimandare il processo presso l’Alta Corte di Londra, che è attualmente in programma da lunedì 11 gennaio, per dieci giorni.