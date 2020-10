Lukaku ko: niente Parma e in dubbio per il Real (Di giovedì 29 ottobre 2020) MILANO - Brutta notizia per Antonio Conte: Romelu Lukaku non giocherà sabato pomeriggio contro il Parma, ma il belga è in forte dubbio anche per la trasferta di martedì a Valdebebas contro il Real ... Leggi su corrieredellosport (Di giovedì 29 ottobre 2020) MILANO - Brutta notizia per Antonio Conte: Romelunon giocherà sabato pomeriggio contro il, ma il belga è in forteanche per la trasferta di martedì a Valdebebas contro il...

Il tutto riconduce ad Andrea Pinamonti, attaccante appena riscattato dal Genoa e che potrebbe sostituire Romelu Lukaku condividendo l'attacco con ... Sostituire in tutto e per tutto Big Rom non sarà ...

Il belga è alle prese con un fastidio all'adduttore sinistro. Sabato contro i gialloblù non ci sarà. Spera di recuperare per la sfida di Champions con il Real, ma non ha certezze. Anche Sanchez non è ...

