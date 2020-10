Lockdown morbido in Italia | ecco quando potrebbe cominciare Il parametro è stato fissato

Leggi su caffeinamagazine

(Di giovedì 29 ottobre 2020) Inè record di contagi, ieri sono stati quasi 25mila con 205 morti. È per questo motivo che il ‘fantasma’ delsi aggira minaccioso con tutte le inevitabili conseguenze per la vita sociale, ma soprattutto economica di un Paese già in difficoltà. Ormai è chiaro a tutti, siamo in piena emergenza, la curva dei contagi è preoccupante ed un ulteriore aumento dei positivi, insieme ad un maggior numero di ricoverati in terapia intensiva, metterebbe in ginocchio il sistema sanitario. Il premier Giuseppe Conte si è ben guardato dal citare la possibilità di una chiusura totale nelle sue ultime apparizioni. La sua volontà è quella di verificare i risultati delle ultime misure adottate, come la chiusura dei luoghi di maggiore aggregazione e lo stop a bar e ristoranti a ...