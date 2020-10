Il premier Conte: 'Curva in crescita in modo preoccupante. Raggiunto indice Rt di 1,5' (Di giovedì 29 ottobre 2020) Il premier Giuseppe Conte ha parlato nel corso dell'informativa alla Camera nel giorno dell'entrata in vigore del decreto ristori , pubblicato in Gazzetta Ufficiale questa notte. Il premier ha ... Leggi su leggo (Di giovedì 29 ottobre 2020) IlGiuseppeha parlato nel corso dell'informativa alla Camera nel giorno dell'entrata in vigore del decreto ristori , pubblicato in Gazzetta Ufficiale questa notte. Ilha ...

