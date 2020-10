Il Collegio 5: Linda Bertollo, un carattere di fuoco (Di giovedì 29 ottobre 2020) In onda su Rai 2 in prima serata dal 27 Ottobre, Il Collegio 5 continua ad acclamare l’interesse di molti giovani e adolescenti, con uno share altissimo. Quanti “scoop” ci riservano questi giovani? Andiamo a conoscere nel dettaglio i ragazzi del documento-reality. Quest’oggi conosceremo una “tipa” molto interessante, Linda Bertollo. Già due giorni dalla prima puntata de Il Collegio 5 e già non possiamo aspettare di continuare aArticolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di giovedì 29 ottobre 2020) In onda su Rai 2 in prima serata dal 27 Ottobre, Il5 continua ad acclamare l’interesse di molti giovani e adolescenti, con uno share altissimo. Quanti “scoop” ci riservano questi giovani? Andiamo a conoscere nel dettaglio i ragazzi del documento-reality. Quest’oggi conosceremo una “tipa” molto interessante,. Già due giorni dalla prima puntata de Il5 e già non possiamo aspettare di continuare aArticolo completo: dal blog SoloDonna

tomsmycrush : @TheStarsStylist VOGLIO CHE SOFIA E CRAVATTINO ALLA FINE DEL COLLEGIO SI METTANO INSIEME CIAO. poi a me fa morire giulia, linda???? - hathaaway : 3 ore di supplenza nelle quali guarderò il collegio 5. Ho paura del trash che troverò e di quella Linda. :) - williamhogws : mia sorella mi stava dicendo che la sua preferita del collegio è quella giulia che si porta il caciocavallo appresso e io MA CHI LINDA???? - Amatii_Sempre : raga, comunque non per dire, ma Linda del collegio vive in un paese che sta a tipo 20 minuti da dove abito io ?????? - Erikamdlerma : Linda arianna e maria teresa sono le piu forti e carismatiche all interno del collegio nn so voi ogni volta che rin… -