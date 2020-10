Galliani: «Non è vero che non voglio i fondi in Serie A. L’unico dubbio è…» (Di giovedì 29 ottobre 2020) Adriano Galliani, amministratore delegato del Monza, ha parlato durante l’evento Sportlab. Queste le sue parole sui fondi Adriano Galliani, amministratore delegato del Monza, ha parlato durante l’evento Sportlab organizzato da Tuttosport e Corriere dello Sport. Le sue parole sui fondi privati. CALCIO E COVID – «Il calcio ha una contrazione dei ricavi importantissima, derivante da assenza di ricavi da stadio e da un calo delle sponsorizzazioni. La pubblicità diminuisce di più del PIL quando il PIL scende e cresce più del PIL quando il PIL sale». fondi IN Serie A – «Ho il timore che i diritti televisivi nei prossimi anni possano diminuire. A proposito, qualcuno mi dipinge come contrario all’ingresso dei ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 29 ottobre 2020) Adriano, amministratore delegato del Monza, ha parlato durante l’evento Sportlab. Queste le sue parole suiAdriano, amministratore delegato del Monza, ha parlato durante l’evento Sportlab organizzato da Tuttosport e Corriere dello Sport. Le sue parole suiprivati. CALCIO E COVID – «Il calcio ha una contrazione dei ricavi importantissima, derivante da assenza di ricavi da stadio e da un calo delle sponsorizzazioni. La pubblicità diminuisce di più del PIL quando il PIL scende e cresce più del PIL quando il PIL sale».INA – «Ho il timore che i diritti televisivi nei prossimi anni possano diminuire. A proposito, qualcuno mi dipinge come contrario all’ingresso dei ...

