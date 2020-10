Flamie spiega perchè Na’Vi ha avuto così problemi con CSGO online

Leggi su esports247

(Di giovedì 29 ottobre 2020) Intervistato il giocatore di Na’Vi Egor ‘’ Vasilev ci hato perchè il suo team hacosì tantidurante il periodo in cui i tornei disono passato interamenteper colpa della pandemia di Coronavirus e dell’annesso lockdown. Il giocatore russo ha affermato che non è stato affatto facile abituarsi a giocaresoprattutto per una squadra unita come la sua. La lontananza dei compagni ha infatti colpito molto le sue prestazioni e in generale quelle della squadra. Ciò è stato mostrato al massimo nella incapacità di Na’Vi di replicare il successo dell’anno scorso al IEM Katowice 2020. A suo parere gli eventi Lan in presenza sono ancora lontani ma ...