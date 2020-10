Elisabetta Gregoraci, l’ex parla del ‘contratto’ prima del matrimonio con Briatore (Di giovedì 29 ottobre 2020) Un altro ex di Elisabetta Gregoraci è intervenuto sul passato della modella, impegnata come concorrente nella casa del Grande Fratello Vip. Si tratta di Mino Magli, suo fidanzato per 6 anni, che ha raccontato la fine del loro rapporto, accusando la Gregoraci di averlo usato per secondi fini. Dopo le parole critiche di Francesco Bettuzzi, si tratta probabilmente di un’altra questione che Elisabetta Gregoraci dovrà affrontare al Gf Vip, dove invece è nata una “amicizia speciale” con Pierpaolo Petrelli. Il rapporto fra Elisabetta Gregoraci e Mino Magli Mino Magli è stato fidanzato con Elisabetta Gregoraci dal 2001 al 2007, subito prima del matrimonio con ... Leggi su thesocialpost (Di giovedì 29 ottobre 2020) Un altro ex diè intervenuto sul passato della modella, impegnata come concorrente nella casa del Grande Fratello Vip. Si tratta di Mino Magli, suo fidanzato per 6 anni, che ha raccontato la fine del loro rapporto, accusando ladi averlo usato per secondi fini. Dopo le parole critiche di Francesco Bettuzzi, si tratta probabilmente di un’altra questione chedovrà affrontare al Gf Vip, dove invece è nata una “amicizia speciale” con Pierpaolo Petrelli. Il rapporto frae Mino Magli Mino Magli è stato fidanzato condal 2001 al 2007, subitodelcon ...

DonnaGlamour : Elisabetta Gregoraci non può fidanzarsi? “C’è un contratto con Briatore” - StefaniaLiga : RT @Luna83659232: Il sogno degli italiani per venerdì: Elisabetta Gregoraci eliminata. La Contessa squalificata. #GFVIP - atermoiements__ : RT @stanzablu_: io avevo detto che se Oppini avesse chiarito DA SOLO con Tommaso su tutto lo avrei perdonato completamente, dopo sta notte… - hiarett_ : RT @Luna83659232: Il sogno degli italiani per venerdì: Elisabetta Gregoraci eliminata. La Contessa squalificata. #GFVIP - ishax114 : RT @Luna83659232: Il sogno degli italiani per venerdì: Elisabetta Gregoraci eliminata. La Contessa squalificata. #GFVIP -