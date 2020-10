DPCM, Conte alla Camera: aumento curva “subdolo e repentino” (Di giovedì 29 ottobre 2020) (Teleborsa) – “Ritorno qui in Parlamento per illustrare le ulteriori misure restrittive adottate” dopo la “subdola e repentina” impennata della curva. Così il Premier Giuseppe Conte nel corso dell’informativa alla Camera. “Come è noto la sera di sabato 24 ottobre ho firmato un DPCM alla fine di un lungo e articolato confronto con maggioranza e Regioni”, – ha aggiunto sottolineando che “il rinnovato impeto del virus ci pone di fronte a una sfida che non è meno minacciosa di quella combattuta a primavera, è una seconda sfida. Tutti i Paesi europei stanno affrontando l’urto drammatico e adottano misure via via più restrittive, simili a quella del nostro DPCM. In alcuni ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 29 ottobre 2020) (Teleborsa) – “Ritorno qui in Parlamento per illustrare le ulteriori misure restrittive adottate” dopo la “subdola e repentina” impennata della. Così il Premier Giuseppenel corso dell’informativa. “Come è noto la sera di sabato 24 ottobre ho firmato unfine di un lungo e articolato confronto con maggioranza e Regioni”, – ha aggiunto sottolineando che “il rinnovato impeto del virus ci pone di fronte a una sfida che non è meno minacciosa di quella combattuta a primavera, è una seconda sfida. Tutti i Paesi europei stanno affrontando l’urto drammatico e adottano misure via via più restrittive, simili a quella del nostro. In alcuni ...

matteosalvinimi : ???? I TG PARLANO SOLO DI POCHI VIOLENTI FIGLI DI PAPÀ, MA *QUESTA* È LA REALTÀ! FACCIAMO GIRARE OVUNQUE. Commovent… - VittorioSgarbi : Nell’autoproclamata Repubblica del Sutristan, i Dpcm di Conte non hanno alcuna efficacia. Per questo al ristorante… - Agenzia_Ansa : 'Il #governo ha riscontrato una oggettiva criticità sui #traporti. Si valuta l'incremento del numero di corse dur… - Paola30502511 : MCostanzo ha dimostrato che si può fare tutto!! Basta l intelligenza che il governo nn ha!!! - P32Pp321 : @NestSilvia @matteorenzi La mia era una critica all'atteggiamento. Da membro del governo non puoi parlare come se f… -