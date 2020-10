Covid-19, la seconda ondata preoccupa i cardiologi: «Rischiamo di avere più morti per infarto e ictus» (Di giovedì 29 ottobre 2020) La seconda ondata del virus blocca la cardiologia e tiene sotto scacco il cuore degli italiani. Nella scorsa primavera la paura del contagio ha dimezzato i ricoveri per infarto e triplicato la mortalità. Oggi i ricoveri ospedalieri di emergenza sono tornati a livelli di normalità ma la sospensione degli ambulatori cardiologici, dei reparti e delle UTIC, rischia di avere conseguenze ancora più catastrofiche e di vanificare gli straordinari progressi della cardiologia che negli ultimi due decadi hanno allungato la vita di 5 anni. È questo il grido di allarme della Società italiana di cardiologia lanciato dal suo presidente Ciro Indolfi. «Durante la prima ondata della pandemia, i ricoveri ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 29 ottobre 2020) Ladel virus blocca laa e tiene sotto scacco il cuore degli italiani. Nella scorsa primavera la paura del contagio ha dimezzato i ricoveri pere triplicato la mortalità. Oggi i ricoveri ospedalieri di emergenza sono tornati a livelli di normalità ma la sospensione degli ambulatorici, dei reparti e delle UTIC, rischia diconseguenze ancora più catastrofiche e di vanificare gli straordinari progressi dellaa che negli ultimi due decadi hanno allungato la vita di 5 anni. È questo il grido di allarme della Società italiana dia lanciato dal suo presidente Ciro Indolfi. «Durante la primadella pandemia, i ricoveri ...

