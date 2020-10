**Coronavirus: Conte, 'non se ne esce da soli, attenzione Ue rimane alta'** (Di giovedì 29 ottobre 2020) Roma, 29 ott. (Adnkronos) - "L'impegno del governo si dispiega, sin dall'inizio della pandemia, anche in sede Ue. Senza una risposta coordinata dell'Europa e sul piano globale nessuno Stato può superare la crisi sia sul piano sanitario che economico". Così il premier Giuseppe Conte, nell'informativa sull'ultimo Dpcm in Aula alla Camera. Leggi su iltempo (Di giovedì 29 ottobre 2020) Roma, 29 ott. (Adnkronos) - "L'impegno del governo si dispiega, sin dall'inizio della pandemia, anche in sede Ue. Senza una risposta coordinata dell'Europa e sul piano globale nessuno Stato può superare la crisi sia sul piano sanitario che economico". Così il premier Giuseppe, nell'informativa sull'ultimo Dpcm in Aula alla Camera.

