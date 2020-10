Caso Bozzoli | emergono nuove prove contro il nipote e l’udienza slitta

Leggi su urbanpost

(Di giovedì 29 ottobre 2020) Marionews: l’indagine sulla scomparsa dell’imprenditore bresciano di 50 anni sembra essere davvero infinita. Dopo il deposito di nuovi atti lo scorso 21 ottobre, infatti, l’udienza già rinviatadi nuovo. Si sarebbe dovuto decidere in merito alla richiesta di rinvio a giudizio per Giacomo, accusato di avere ucciso lo zio e consocio e di averne distrutto il cadavere. Lea carico di Giacomofannore l’udienza L’unico indagato, accusato di omicidio volontario aggravato dalla premeditazione e occultamento di cadavere ancora non sa, quindi, se andrà a processo oppure no. Oggi 29 ottobre l’udienza in programma ha infatti subito un nuovo rinvio al prossimo 16 novembre. La ...