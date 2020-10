Albo autotrasportatori quote 2021

(Di giovedì 29 ottobre 2020) E' stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la delibera 21 ottobre 2020 del Ministero dei trasporti ...attivabili nella apposita sezione 'Pagamento' presente sul sito www.autotrasporto.it per l'...

Le imprese iscritte all’Albo Nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi al 31 dicembre 2020, devono versare, per l’anno 2021, ...L'età media dei lavoratori avanza: il 45,8% dei titolari delle Carte di qualificazione hanno superato i 50 anni. Per Infocamere, lo scorso anno i titolari di ditte di autotrasporto con età superiore a ...