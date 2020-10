AEW Dynamite | risultati 28 10 20

(Di giovedì 29 ottobre 2020) Orange Cassidy è ormai una top star della compagnia dei Kahn – Fonte : allelitewrestling.comL’ultima puntata di AEWsi è incentrata su due grandi eventi : le semifinali del World Title Eliminator e il Lumberjack Match fra Cody e Orange Cassidy per il TNT Championship. Chris Jericho lancia la sfida a MJF mentre Eddie Kingston continua la sua scalata verso il match con Jon Moxley. AEW, chi sono i finalisti del World Title Eliminator? Gli FTR vogliono scrollarsi di dosso la concorrenza dei fratelli Jackson – Fonte : allelitewrestling.comIe le nostre valutazioni dell’ultima puntata di AEW, tenutasi il 28 ottobre 2020: -Semifinale del World Title Eliminator Tournament :“Hangman” Adam Page ha sconfitto Wardlow – ...

