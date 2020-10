A due velocità la Borsa di New York

Leggi su quifinanza

(Di giovedì 29 ottobre 2020) (Tele) – Partenza contrastata per ladi Wall Street dopo che le richieste di sussidio alla disoccupazione sono scese per la seconda settimana consecutiva, ai minimi da marzo. Altro dato macroeconomico che sostiene il sentiment degli investitori è la lettura preliminare del PIL del terzo trimestre 2020 che ha indicato un rimbalzo pari al 33,1%, superiore alle attese. Sullo sfondo resta tuttavia la cautela, a causa del panico per il balzo record dei nuovi casi di coronavirus negli Stati Uniti e in Europa. Sulle prime rilevazioni, il Dow Jones è sostanzialmente stabile e si posiziona su 26.542 punti, mentre, al contrario, l’S&P-500 fa un piccolo salto in avanti dello 0,38%, portandosi a 3.283 punti. In rialzo il Nasdaq 100 (+0,9%); sulla stessa linea, poco sopra la parità l’S&P 100 (+0,54%). ...