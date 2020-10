Xbox Series X S sarà retrocompatibile con tutti i giochi della famiglia di console Xbox

(Di mercoledì 28 ottobre 2020) Sapevamo giàretrocompatibilità diX/S che avrebbe abbracciato praticamentei titoli passati, ma ora abbiamo un'ulteriore conferma. Sullenext-gen gireranno praticamenteper360 eOne trasformando davvero il tutto in un unico ecosistema.Jason Ronald, Director of Partner Management presso, ha confermato oggi che, dopo oltre 500.000 ore (sì, avete letto bene) di test,, inclusi i titolioriginali, i titoli360 ...

SomosXbox : Snoop Dogg muestra su nevera con forma de #XboxSeriesX - Eurogamer_it : #XboxSeriesX sarà retrocompatibile con tutti i giochi della famiglia di console Xbox. - XboxInfos : RT @Agonista: Ah, io e @loreloser siamo su Twitch a mostrarvi #Xbox Series X e #PlayStation 5. Veniteci a guardare! - Agonista : Ah, io e @loreloser siamo su Twitch a mostrarvi #Xbox Series X e #PlayStation 5. Veniteci a guardare! -

Ultime Notizie dalla rete : Xbox Series

Con quello odierno, salgono a tre le volte in cui Cyberpunk 2077 è stato rinviato: i fan dovranno attendere ed il gioco non potrà concorrere per il Game of the Year di quest'anno. Cyberpunk 2077 ...Dopo PlayStation 5 ieri, anche Xbox Series X è arrivata nella nostra redazione. La console next-gen di Microsoft ci farà compagnia e nei giorni a venire avrete la possibilità di assistere a dirette li ...