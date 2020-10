Xbox: Microsoft guadagna il 22% in più rispetto all’anno scorso (Di mercoledì 28 ottobre 2020) L’analista di mercato Daniel Ahmad sviscera gli introiti maggiorati di Microsoft rispetto all’anno scorso: Xbox maggior fonte di guadagno Microsoft ha appena fatto rapporto sui propri introiti, registrando grazie ad Xbox un incremento del 22% rispetto all’anno scorso. L’analista di mercato Daniel Ahmad ha prontamente fatto il punto della situazione su Twitter, riportando quattro messaggi che riporteremo in parte e tradurremo per intero qui sotto. In generale, comunque, l’impressione è che l’apertura ai contenuti multipiattaforma che Phil Spencer ha sempre sfoggiato con il consueto carisma stia ripagando la “Grande M” come merita. Senza indugiare oltre, vi lasciamo alla traduzione ... Leggi su tuttotek (Di mercoledì 28 ottobre 2020) L’analista di mercato Daniel Ahmad sviscera gli introiti maggiorati diall’annomaggior fonte di guadagnoha appena fatto rapporto sui propri introiti, registrando grazie adun incremento del 22%all’anno. L’analista di mercato Daniel Ahmad ha prontamente fatto il punto della situazione su Twitter, riportando quattro messaggi che riporteremo in parte e tradurremo per intero qui sotto. In generale, comunque, l’impressione è che l’apertura ai contenuti multipiattaforma che Phil Spencer ha sempre sfoggiato con il consueto carisma stia ripagando la “Grande M” come merita. Senza indugiare oltre, vi lasciamo alla traduzione ...

