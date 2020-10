«X Factor 2020»: al via i Live, tra inediti e misure di sicurezza (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Per la prima volta nella storia di X Factor gli inediti, ossia i brani originali che nelle passate edizioni venivano sempre presentati un paio di settimane prima della finale, saranno presenti già al primo Live, previsto giovedì 29 ottobre alle 21.15 su Sky Uno. Saranno contenuti all’interno dell’album X Factor Mixtape 2020, prodotto da Sony Music e disponibile a partire subito dopo la puntata, a mezzanotte, un modo per far affezionare il pubblico agli artisti che, per sette settimane, si affronteranno sul palco senza esclusione di note. «Abbiamo i dodici finalisti più forti di sempre» dichiara Nils Hartman prima di illustrare le diverse novità previste da questa nuova fase in diretta del programma, costretto a misurarsi con le misure anti-Covid per garantire la sicurezza degli artisti e delle maestranze. Lo studio sarà diverso, più avvolgente e sviluppato a 360 gradi; il pubblico ci sarà, ma sarà composto da figuranti; i ragazzi non stanzieranno più in un loft tutti insieme, ma in un residence separati; e l’Extra Factor si convertirà in Hot Factor, un momento nel quale, subito dopo la puntata, Daniela Collu si avvicinerà al tavolo dei giudici per raccogliere commenti e impressioni a caldo su quello che è appena andato in onda. Leggi su vanityfair (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Per la prima volta nella storia di X Factor gli inediti, ossia i brani originali che nelle passate edizioni venivano sempre presentati un paio di settimane prima della finale, saranno presenti già al primo Live, previsto giovedì 29 ottobre alle 21.15 su Sky Uno. Saranno contenuti all’interno dell’album X Factor Mixtape 2020, prodotto da Sony Music e disponibile a partire subito dopo la puntata, a mezzanotte, un modo per far affezionare il pubblico agli artisti che, per sette settimane, si affronteranno sul palco senza esclusione di note. «Abbiamo i dodici finalisti più forti di sempre» dichiara Nils Hartman prima di illustrare le diverse novità previste da questa nuova fase in diretta del programma, costretto a misurarsi con le misure anti-Covid per garantire la sicurezza degli artisti e delle maestranze. Lo studio sarà diverso, più avvolgente e sviluppato a 360 gradi; il pubblico ci sarà, ma sarà composto da figuranti; i ragazzi non stanzieranno più in un loft tutti insieme, ma in un residence separati; e l’Extra Factor si convertirà in Hot Factor, un momento nel quale, subito dopo la puntata, Daniela Collu si avvicinerà al tavolo dei giudici per raccogliere commenti e impressioni a caldo su quello che è appena andato in onda.

