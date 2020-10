Una ex vippona del Grande Fratello Vip 4 è tornata single: ecco di chi si tratta (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Stando alle indiscrezioni riportate dal settimanale Chi, Adriana Volpe avrebbe ufficialmente chiuso la relazione con il marito Roberto Parli. E il magazine lo avrebbe annunciato con queste parole: Adriana Volpe è tornata single. Tra la conduttrice e l’ex marito Roberto Parli l’amore è finito. Lui vive a Montecarlo e lei si divide tra il Principato, Milano e Bormio, in Valtellina, dove ama rilassarsi in compagnia della figliafonte: isaechia.it Le voci di una crisi avevano cominciato a susseguirsi già da quando la Volpe era all’interno della casa del Grande Fratello Vip. Questo perché la showgirl aveva stretto un rapporto saldo con Andrea Denver, anche lui all’epoca fidanzato con Anna Wolf. Sia all’interno della casa che una volta usciti i due concorrenti ... Leggi su trendit (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Stando alle indiscrezioni riportate dal settimanale Chi, Adriana Volpe avrebbe ufficialmente chiuso la relazione con il marito Roberto Parli. E il magazine lo avrebbe annunciato con queste parole: Adriana Volpe è. Tra la conduttrice e l’ex marito Roberto Parli l’amore è finito. Lui vive a Montecarlo e lei si divide tra il Principato, Milano e Bormio, in Valtellina, dove ama rilassarsi in compagnia della figliafonte: isaechia.it Le voci di una crisi avevano cominciato a susseguirsi già da quando la Volpe era all’interno della casa delVip. Questo perché la showgirl aveva stretto un rapporto saldo con Andrea Denver, anche lui all’epoca fidanzato con Anna Wolf. Sia all’interno della casa che una volta usciti i due concorrenti ...

Poco dopo l’ultima diretta del GF Vip, Adua Del Vesco ha avuto un incidente. La “Vippona”, forse a causa dello stress della puntata, ha commesso un piccolo errore mentre stava prendendo una cassa pien ...

Grande Fratello: Telemaco lascia la figlia di Maria Teresa Ruta?

Telemaco Dell'Aquila ha lasciato Guenda Goria? Pare che l'imprenditore abbia scelto di mollarla mentre è al GF Vip.

Telemaco Dell'Aquila ha lasciato Guenda Goria? Pare che l'imprenditore abbia scelto di mollarla mentre è al GF Vip.