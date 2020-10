Ultime Notizie Roma del 28-10-2020 ore 07 | 10

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 28 ottobre 2020)dailynews radiogiornale mercoledì 28 ottobre Buongiorno dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno il Consiglio dei Ministri ha varato il decreto per Il ristoro delle categorie colpite dalle chiusure rimborsi al 200% per ristoranti palestre teatri e cinema 150% e pasticcerie 400% alle discoteche finanziamento per consentire medici di base di effettuare i tamponi stop ai pignoramenti e licenziamenti credito d’imposta sugli affitti per i commercianti costretti a chiudere e stop alla seconda rata IMU mobilità di 5,4 miliardi come indebitamento 6,2 come saldo netto Da finanziare spiega il ministro dell’economia Gualtieri e Conte assicura che gli aiuti arriveranno a metà novembre in conto corrente abbiamo dimostrato responsabilità intanto salgono a quasi 22 mila ai contagi nelle24 ore in Italia a fronte ...