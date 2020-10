(Di mercoledì 28 ottobre 2020) ANSA, - ROMA, 28 OTT - E' vero che la Lazio, decimata dalle assenze ma comunque in campo a Bruges, sbbe valutando la possibilità di chiedere ildella prossima partita di campionato, in casa ...

GIUSPEDU : RT @CalcioFinanza: Tare: «Chiedere il rinvio di Torino-Lazio? Il pensiero ci passa, ma aspettiamo» - AnsaRomaLazio : Tare,rinvio Torino-Lazio?pensiero ci passa. 'Stiamo vivendo una situazione surreale, ma aspettiamo tamponi' #ANSA - CalcioFinanza : Tare: «Chiedere il rinvio di Torino-Lazio? Il pensiero ci passa, ma aspettiamo» - sportli26181512 : #Governance #Notizie Tare: «Rinvio Torino-Lazio? Il pensiero ci passa, ma aspettiamo»: E’ vero che la Lazio, decima… - petrazzuolo : RT @napolimagazine: LAZIO - Tare: 'Rinvio gara di campionato? Ci abbiamo pensato ma...' -

Ultime Notizie dalla rete : Tare rinvio

È vero che la Lazio, decimata dalle assenze ma comunque in campo a Bruges, starebbe valutando la possibilità di chiedere il rinvio della prossima partita di campionato, in casa del Torino? La domanda ..."Stiamo vivendo in una situazione surreale - è stata la risposta di Tare -. Dobbiamo pensare positivo e sperare che stasera chi giochi tiri fuori il meglio. Chiedere il rinvio? Il pensiero ci passa, ...