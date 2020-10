"Roba da destra nazista". Toh, cosa scorda: Carofiglio, uno show inqualificabile. E su Salvini e Meloni: devono tacere (Di mercoledì 28 ottobre 2020) A DiMartedì di Giovanni Floris sale in cattedra Gianrico Carofiglio, firma di Repubblica e uso ad utilizzare termini e concetti irriferibili nei confronti di chi non la pensa come lui. E nella puntata in onda su La7 martedì 27 ottobre non ha fatto eccezione. In studio si discuteva degli scontri di piazza contro le limitazioni imposte dall'ultimo dpcm per contenere il coronavirus, e Carofiglio ha sentenziato: "I provvedimenti in questo caso sono un pretesto per frange di criminali riferibili alla destra nazista che colgono l'occasione per praticare la loro idea politica: uscire e spaccare tutto". Già, la destra nazista. E, fermo restando che in piazza c'erano anche estremisti di destra, suona curioso il fatto che Carofiglio abbia ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 28 ottobre 2020) A DiMartedì di Giovanni Floris sale in cattedra Gianrico, firma di Repubblica e uso ad utilizzare termini e concetti irriferibili nei confronti di chi non la pensa come lui. E nella puntata in onda su La7 martedì 27 ottobre non ha fatto eccezione. In studio si discuteva degli scontri di piazza contro le limitazioni imposte dall'ultimo dpcm per contenere il coronavirus, eha sentenziato: "I provvedimenti in questo caso sono un pretesto per frange di criminali riferibili allache colgono l'occasione per praticare la loro idea politica: uscire e spaccare tutto". Già, la. E, fermo restando che in piazza c'erano anche estremisti di, suona curioso il fatto cheabbia ...

Per la destra le misure anti-Covid sono roba da 'Unione Sovietica' Globalist.it Non si può essere stupiti

Come se tutto ciò fosse nuovo, inaspettato, impensabile. Politici, intellettuali e media cascano dal pero, mamma mia che roba strana! E Torino va a rotoli.

Gli immigrati e i centri sociali. Ecco chi c'è dietro i saccheggi

C'era anche l'estrema destra in piazza ieri, certo. C'erano gli ultras. Ma non solo loro. E non sono i "neofascisti a speculare sulla paura della crisi" come titola Repubblica o ribadisce Gad Lerner.

