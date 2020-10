PS Plus Novembre 2020: ecco i giochi gratis per PS4 e PS5 (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Diamo il benvenuto alla nuova generazione con ben tre titoli. ecco quali saranno i giochi gratis su PS4 e PS5 per gli abbonati al PS Plus di Novembre 2020 Il mese di Novembre di quest’anno è indubbiamente speciale. Finalmente è arrivata l’alba delle nuove console e in particolare di PS5, che sarà a sorpresa la protagonista di questa tornata di giochi gratuiti. Non perdiamo quindi altro tempo e andiamo a vedere quali sono i giochi gratis per PS4 (e per PS5) di Novembre 2020 per tutti gli abbonati al PS Plus. Il primo gioco PS5 Come detto in apertura, questo mese è particolare. Il lancio di PS5 infatti avverrà il 19 ... Leggi su tuttotek (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Diamo il benvenuto alla nuova generazione con ben tre titoli.quali saranno isu PS4 e PS5 per gli abbonati al PSdiIl mese didi quest’anno è indubbiamente speciale. Finalmente è arrivata l’alba delle nuove console e in particolare di PS5, che sarà a sorpresa la protagonista di questa tornata digratuiti. Non perdiamo quindi altro tempo e andiamo a vedere quali sono iper PS4 (e per PS5) diper tutti gli abbonati al PS. Il primo gioco PS5 Come detto in apertura, questo mese è particolare. Il lancio di PS5 infatti avverrà il 19 ...

PlayStationIT : A partire da martedì 3 novembre, gli abbonati PS Plus potranno scaricare La Terra di Mezzo: L'Ombra della Guerra e… - SkyTG24 : PS Plus, i giochi gratis di novembre per PS4 e PS5 - Multiplayerit : PS5 e PS4: ecco i giochi del PlayStation Plus di novembre! - GamenTalk2 : Rivelati i giochi Playstation Plus di Novembre: - Hollow Knight - Voidheart Edition - La Terra di Mezzo: L'Ombra de… - Nextplayer_it : I giochi di Novembre 2020 del PlayStation PLUS -