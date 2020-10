Positions: Ariana Grande svela i feat del disco (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Da The Weeknd a Doja Cat, ecco tutti i feat presenti in Positions, il disco di Ariana Grande anticipato dal singolo omonimo che è già un successo Il nuovo disco di Ariana Grande, “Positions”, comincia a prendere forma. La cantante ha svelato nel weekend la tracklist di quello che sarà il suo sesto lavoro di inediti. Quattordici… L'articolo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Da The Weeknd a Doja Cat, ecco tutti ipresenti in, ildianticipato dal singolo omonimo che è già un successo Il nuovodi, “”, comincia a prendere forma. La cantante hato nel weekend la tracklist di quello che sarà il suo sesto lavoro di inediti. Quattordici… L'articolo Corriere Nazionale.

Michael82305695 : @littledemiguise Positions di ariana no c’è vabbè adoro ?? - flamesariana : RT @fulminouis: pensando agli ariana stans italiani che ieri hanno rotto per i leaks e venerdì ascolteranno positions con spotify crackato… - fulminouis : pensando agli ariana stans italiani che ieri hanno rotto per i leaks e venerdì ascolteranno positions con spotify c… - t_o_m_m_i_y : RAGA 150 MILA DOLLARI DI MULTA A QUEL COGLIONE CHE HA LEAKKATO L’ALBUM DI ARIANA AHAHAH sto godendo #ArianaGrande #positions - luvwang : ariana ha messo positions come singolo per ingannarci sulle aspettative dell'album -