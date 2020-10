Pantelleria | operai fanno cadere massi da un costone sopra una strada La denuncia | “Zero sicurezza”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 28 ottobre 2020) Materassini speciali, particolari sistemi pirotecnici e più in generale tecnologie utili a frantumare isenza rischi per nessuno. Ala messa in sicurezza delche sovrasta il lago di Venere sarebbe dovuta passare da questo, almeno stando al progetto presentato dalle tre imprese che si sono aggiudicate, a inizio anno, un appalto da oltre due milioni di euro. Stando però ad alcune riprese girate qualche mese fa, non tutto sarebbe andato secondo i piani. Dalle immagini, infatti, si vedono alcunilavorare – senza dispositivi di protezione individuali e anche senza maglietta – spingere iverso valle. I grossi blocchi di pietra rotolano fino a valle, fermandosi a pochi metri dallache costeggia uno dei siti che più ...