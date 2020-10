Naughty List di Liam Payne con la Tik Toker Dixie D’Amelio: le ultime sul nuovo singolo (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Naughty List di Liam Payne uscirà il 30 ottobre, ma già si parla di una possibile collaborazione con una delle star di TikTok, Dixie D’Amelio. A suggerire questa possibilità sono stati i crediti assegnati su Apple Music, nei quali comparirebbe anche la TikToker. A darne anticipazione è anche l’artista, che sul suo canale Instagram ha postato un assaggio del prossimo singolo nel quale si distinguerebbe la voce di Dixie D’Amelio. Intanto, Payne si è anche dato al disegno per la realizzazione di un ritratto della sua fidanzata Maya Henry che ha così presentato: “Mi sono fermato perché sono le 3 di mattina, ero così vicino a finirlo ma ho bisogno di ... Leggi su optimagazine (Di mercoledì 28 ottobre 2020)diuscirà il 30 ottobre, ma già si parla di una possibile collaborazione con una delle star di TikTok,D’Amelio. A suggerire questa possibilità sono stati i crediti assegnati su Apple Music, nei quali comparirebbe anche la Tik. A darne anticipazione è anche l’artista, che sul suo canale Instagram ha postato un assaggio del prossimonel quale si distinguerebbe la voce diD’Amelio. Intanto,si è anche dato al disegno per la realizzazione di un ritratto della sua fidanzata Maya Henry che ha così presentato: “Mi sono fermato perché sono le 3 di mattina, ero così vicino a finirlo ma ho bisogno di ...

team_world : NAUGHTY LIST è il titolo del nuovo singolo di LIAM PAYNE in uscita il 30 OTTOBRE. Ora... caro Liam... di due cose s… - MarcoMoriniTW : Natale arriva in anticipo anche quest’anno grazie al nuovo singolo di @LiamPayne, #NaughtyList ?? Dai pochi secondi… - 23Aestas : Ragazzi, non interesserà a nessuno ma io lo dico: oggi mi scade la promozione e sono in quarantena, non so quando p… - alesgoldn : ma nessuno sclera per Liam? No? vabbè lo faccio io nsbfkanduwndickanqj venerdì esce naughty list AAAAA ambdiabfiabckalpieufj - 87sways : @liamxprince jsjaksjsjdj TWO DAYS FOR NAUGHTY LIST -

Ultime Notizie dalla rete : Naughty List Liam Payne: il singolo natalizio Naughty List sarà con Dixie D'Amelio! GingerGeneration.it Liam Payne: il singolo natalizio Naughty List sarà con Dixie D’Amelio!

Dixie d'Amelio e Liam Payne duetteranno molto presto sulle note del singolo natalizio Naughty List: ecco l'anteprima!

Liam Payne e Dixie D’Amelio insieme nel nuovo singolo di Natale “Naughty List”?

Altro indizio: Liam ha condiviso sul suo account TikTok un assaggio di "Naughty List" a la voce che si sente nel video sembra proprio essere quella della celebre tiktoker. Ascolta tu stesso!

Dixie d'Amelio e Liam Payne duetteranno molto presto sulle note del singolo natalizio Naughty List: ecco l'anteprima!Altro indizio: Liam ha condiviso sul suo account TikTok un assaggio di "Naughty List" a la voce che si sente nel video sembra proprio essere quella della celebre tiktoker. Ascolta tu stesso!