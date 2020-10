Manifestazione bar e ristoranti | Fipe | “Bene Decreto Ristori | ma aiuti arrivino subito”

(Di mercoledì 28 ottobre 2020) Unadi protesta tanto ordinata e silenziosa quanto determinata. Sono oltre 10 mila le persone che si sono riunite nelle 24 piazze allestite lungo tutta la penisola per esprimere i valori economici e sociali della ristorazione e dell’intrattenimento italiano. La chiusura anticipata di bar ee le misure restrittive nei confronti di imprese di catering, banqueting e intrattenimento, rischia di essere il colpo di grazia ad un settore sull’orlo del baratro fallimentare. Imprenditrici e imprenditori che, chiamati a raccolta da– Confcommercio, la Federazione Italiana dei Pubblici esercizi, hanno simbolicamente apparecchiato per terra, disponendo oltre mille coperti rovesciati a ricordare alla politica lo stato di emergenza nel quale versa il settore della ristorazione con 300 mila posti di ...

NAPOLI – Una tovaglia bianca sistemata a terra con piatti, bicchieri e posate. Un cartellone raffigurante uno scontrino gigante che riporta tutte le perdite subite da marzo ad oggi e indirizzato al go ...Piazze piene in tutta Italia, Milano compresa, per la protesta pacifica organizzata dalla Federazione dei Pubblici Esercizi. La ...