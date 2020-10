Lombardia “bar ribelli” aperti oltre le 18: «Pronta ad incatenarmi, piuttosto mi faccio arrestare» (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Giorgia Venturini su ‘Fanpage’ racconta in un articolo la realtà dei «bar ribelli» in Lombardia. Accanto alla protesta della gente scesa in strada a Milano per protestare contro le severe misure contenute nell’ultimo dpcm firmato dal premier Conte, ve n’è in corso un’altra, “più urbana”. Alcuni locali, non solo milanesi, hanno deciso di restare aperti, nonostante le misure del tanto discusso decreto prevedano la chiusura anticipata di bar e ristoranti alle 18. leggi anche l’articolo —> Proteste Covid, da Nord a Sud le Istituzioni locali guidano la rivolta dei no-coprifuoco Lombardia “bar ribelli” aperti oltre le 18: «Sono Pronta ad incatenarmi fuori dal ... Leggi su urbanpost (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Giorgia Venturini su ‘Fanpage’ racconta in un articolo la realtà dei «bar ribelli» in. Accanto alla protesta della gente scesa in strada a Milano per protestare contro le severe misure contenute nell’ultimo dpcm firmato dal premier Conte, ve n’è in corso un’altra, “più urbana”. Alcuni locali, non solo milanesi, hanno deciso di restare, nonostante le misure del tanto discusso decreto prevedano la chiusura anticipata di bar e ristoranti alle 18. leggi anche l’articolo —> Proteste Covid, da Nord a Sud le Istituzioni locali guidano la rivolta dei no-coprifuoco“bar ribelli”le 18: «Sonoadfuori dal ...

