La rabbia di Erdogan per una vignetta di Charlie Hebdo (Di mercoledì 28 ottobre 2020) La Turchia si è scatenata oggi mercoledì 28 ottobre, dopo la pubblicazione di una vignetta del Presidente Recep Tayyip Erdogan del settimanale francese Charlie Hebdo, minacciando di intraprendere un'azione diplomatica contro Parigi che ha respinto "i tentativi di destabilizzazione". In un contesto in cui Francia e Turchia, due Paesi membri della NATO, sono ai ferri corti, il famoso settimanale satirico francese ha rappresentato il Presidente Erdogan in mutande, birra in mano, sollevando l'abito di una donna velata in esclamando: "Ouuuh! Il profeta!" Questo disegno poco lusinghiero ha suscitato le ire di Ankara, che ha aperto un'inchiesta per "insulto al Capo dello Stato" e ha promesso "azioni diplomatiche" atte ad ...

