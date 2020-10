“Kant (dal balcone)” (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Perché un luogo di culto può restare aperto mentre un teatro, un cinema, una sala da concerto no? È forse la Religione un elemento imprescindibile della società, mentre l’Arte, nelle sue varie espressioni, superflua? Di Simone Vallerotonda liutista «L’Illuminismo è l’uscita dell’uomo dallo stato di minorità che egli deve imputare a se stesso ». Mai come ora questo lapidario quanto esaustivo sigillo kantiano del 1784, in risposta alla domanda fattagli dalla rivista Berlinische Monatsschrift su cosa fosse l’Illuminismo, ci risuona come una sirena di guerra. E parlo proprio di stato di guerra in quanto gli effetti di questo Coronavirus e le decisioni del Governo sulla sua gestione sanitaria e sociale, stanno dividendo le menti e le persone. Partendo dall’assioma certo e inconfutabile che ... Leggi su cronachesalerno (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Perché un luogo di culto può restare aperto mentre un teatro, un cinema, una sala da concerto no? È forse la Religione un elemento imprescindibile della società, mentre l’Arte, nelle sue varie espressioni, superflua? Di Simone Vallerotonda liutista «L’Illuminismo è l’uscita dell’uomo dallo stato di minorità che egli deve imputare a se stesso ». Mai come ora questo lapidario quanto esaustivo sigillo kantiano del 1784, in risposta alla domanda fattagli dalla rivista Berlinische Monatsschrift su cosa fosse l’Illuminismo, ci risuona come una sirena di guerra. E parlo proprio di stato di guerra in quanto gli effetti di questo Coronavirus e le decisioni del Governo sulla sua gestione sanitaria e sociale, stanno dividendo le menti e le persone. Partendo dall’assioma certo e inconfutabile che ...

Naranmike : RT @Naranmike: 'Puoi conoscere il cuore di un uomo già dal modo in cui egli tratta gli animali.'???? Immanuel Kant?? #ScrivoDellEssere http… - Naranmike : 'Puoi conoscere il cuore di un uomo già dal modo in cui egli tratta gli animali.'???? Immanuel Kant??… - _franzix : @saaraobrien io l’ho amata dal primo giorno ma ti dico che a prescindere inizia a piacere al quarto e al quinto div… - EOrthotes : Com’è fatta l’esperienza? E come diventa possibile?» Attorno a queste domande ruota l’indagine della filosofia dal… - AgReds : RT @jan_novantuno: Miriam Leone/Eva Kant in Diabolik dei Manetti Bros., dal 31 dicembre al cinema. (pic by Antonello&Montesi) -