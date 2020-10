Il Dpcm sospende i circoli ricreativi, il Pd: 'Rischia di essere un colpo letale' (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Contro la chiusura dei circoli disposta dal Dpcm Lorenzo Plumari e Andrea Vergaglia , Segretari dei circoli PD Cesuola e Fiorenzuola,: 'Questa ulteriore stretta Rischia di essere un colpo fatale per i ... Leggi su cesenatoday (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Contro la chiusura deidisposta dalLorenzo Plumari e Andrea Vergaglia , Segretari deiPD Cesuola e Fiorenzuola,: 'Questa ulteriore strettadiunfatale per i ...

elisadallarche : RT @TeatroPasolini: Il #TeatroPasolini sospende tutte le attività aperte al pubblico fino al 24 novembre in osservanza del #DPCM Il #cinema… - CSSUdine : RT @TeatroPasolini: Il #TeatroPasolini sospende tutte le attività aperte al pubblico fino al 24 novembre in osservanza del #DPCM Il #cinema… - TeatroPasolini : Il #TeatroPasolini sospende tutte le attività aperte al pubblico fino al 24 novembre in osservanza del #DPCM Il… - emilystne : Per farvi capire da che branco di clown siamo governati, da venerdì 16 ottobre: - Fontana sospende tutte le attivit… - FedePizzicotti : Protesto contro questo #DPCM che sospende il commercio dalle 24 alle 5. Sono misure vergognosamente razziste che co… -

Ultime Notizie dalla rete : Dpcm sospende Il Dpcm sospende i circoli ricreativi, il Pd: "Rischia di essere un colpo letale" CesenaToday Alma Patti, ufficiale: sospensione delle attività di Minibasket e del Settore Giovanile

L’Alma Patti Basket comunica la sospensione delle attività di Minibasket e del Settore Giovanile dal 27.10.2020. In osservanza delle nuove disposizioni normative stabilite dal DPCM emanato in data 24.

Fondazione Arena, la stagione prosegue: concerti in streaming

L’attività della Fondazione Arena prosegue a tutela dell’arte, degli artisti, del lavoro, dei lavoratori e degli spettatori. A seguito... Scopri di più ...

L’Alma Patti Basket comunica la sospensione delle attività di Minibasket e del Settore Giovanile dal 27.10.2020. In osservanza delle nuove disposizioni normative stabilite dal DPCM emanato in data 24.L’attività della Fondazione Arena prosegue a tutela dell’arte, degli artisti, del lavoro, dei lavoratori e degli spettatori. A seguito... Scopri di più ...